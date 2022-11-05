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淡江大學西語系60週年 期培育外語科技人才

2022/11/5 18:06（11/5 18:16 更新）
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淡江大學西班牙語系5日舉行60週年系慶活動，系友、師生載歌載舞，一同慶祝西語系60歲生日快樂。（淡大西語系提供）中央社記者陳至中傳真 111年11月5日
淡江大學西班牙語系5日舉行60週年系慶活動，系友、師生載歌載舞，一同慶祝西語系60歲生日快樂。（淡大西語系提供）中央社記者陳至中傳真 111年11月5日
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（中央社記者陳至中台北5日電）淡江大學西班牙語系今天慶祝60週年系慶，系主任劉愛玲表示，西語是全球第2大語言，隨著台灣許多高科技產業布局中南美洲，畢業生前景可期，將繼續培育外語科技人才

淡江大學西班牙語系發出新聞稿，今天舉辦的60週年系慶，老師們演出「花甲少年」小短劇作，系友演出西語名曲，不論畢業3年或30年的學長姊，一起沉浸在西語字母歌帶動唱的歡樂氣氛中。淡江大學董事長張家宜也出席致詞，並頒發感謝狀，感謝系友長期捐款嘉惠學子和社會。

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西語系主任劉愛玲表示，西語是全球第2大語言、21國官方語言。台灣許多高科技產業紛紛到中南美洲布局，並尋求與西語系合作。目前課程規劃朝外語與跨域學習並重，已有8名畢業生前往和碩聯合科技位於墨西哥的電動車廠任職，未來前景可期。

今天活動中，許多分散世界各地的系友也錄製短片祝賀，包括西班牙、墨西哥、瓜地馬拉、宏都拉斯、阿根廷、厄瓜多、智利、巴西等駐外使館等人員。系上特別訂製2塊雙層蛋糕，結合西班牙的佛朗明哥波浪舞裙及西班牙畫家米羅的畫作元素，祝賀西語系60歲生日快樂，並展望下一個甲子（60年）。（編輯：陳政偉）1111105

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