南投健行節12日瑞龍瀑布最終場 免費入園賞景

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南投縣政府表示，南投健行節第3場12日在竹山鎮瑞龍瀑布園區登場，報名參加者可獲紀念衫、特製精美茶杯，園區當天開放免費進入，歡迎民眾來健行、賞景。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年11月7日

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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）南投健行節第3場12日在竹山鎮瑞龍瀑布園區登場，報名參加者可獲紀念衫、特製精美茶杯，園區當天開放免費進入，安排市集、表演等活動，南投縣政府歡迎全國民眾來健行賞景。

南投健行節最終場12日上午在竹山鎮瑞龍瀑布園區舉行，前800名完成報名者可獲1件紀念排汗衫、「瑞龍尋茶」精美茶杯，南投縣長林明溱今天透過縣府新聞稿表示，瑞龍瀑布園區當天免費開放，園內步道為高空設計，平坦好走且坡度小，歡迎來健行、品茗、賞美景。

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縣府表示，瑞龍瀑布園區整修增建平緩步道及橫跨溪流的觀瀑平台等公共設施，今年重新開放後，每逢假日吸引千人入園踏青，因此，今年健行節除南投市撼龍步道、信義鄉雙龍步道，再增加竹山鎮瑞龍步道。

縣府表示，瑞龍瀑布健行路線自停車場出發，經竹林棧道、瑞龍花圃、瑞龍吊橋、瀑布棧道、涼亭至觀瀑平台，全程約2公里，途中設2個補給站，並規劃文創及小農市集，現場還有瑞竹國小竹樂團、原住民歌手表演及奉茶、茶包製作等豐富活動，歡迎報名。（編輯：陳仁華）1111107