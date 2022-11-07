鳳梨釋迦釀酒 農村酒莊選用在地農產推5款新品

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為創造台灣農產多元價值，行政院農業委員會農糧署輔導農村酒莊釀製特色酒品，最新5款7日亮相，以金柑、桑椹、草莓、益全香米及鳳梨釋迦釀酒，也將於18日至21日在「2022台北國際酒展」展出。（飲酒過量有害健康；酒後勿開車；未成年請勿飲酒）中央社記者沈佩瑤攝 111年11月7日

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）開創台灣農產價值，農糧署輔導農村酒莊釀製特色酒品，最新5款今天亮相，以金柑、桑椹、草莓、益全香米及鳳梨釋迦釀酒，並將於18日至21日在「2022台北國際酒展」展出。

提升農產品經濟與多元面向，行政院農業委員會農糧署自民國92年起輔導設立農村酒莊，至今通過評鑑者共11家，100%選用台灣農作物為原料，釀製原汁原味的在地美酒。

農糧署今天舉行「極品．品釀」農村美酒新品發表記者會，最新5款酒品亮相。農糧署長胡忠一致詞指出，過去15年來，陸續參加世界各國重要酒品比賽，至今斬獲金牌31面、銀牌58面、銅牌2面，成績斐然。

農糧署表示，這次共有4家農村酒莊推出5款新製酒品，包含宜蘭藏酒酒莊的「藏金柑」與「桑椹酒」，藏金柑以宜蘭金棗於橡木桶中熟成；苗栗縣大湖地區農會酒莊，使用當地盛產的草莓研發「草莓氣泡酒」，酒精濃度3.5度，口感輕盈。

台中市霧峰區農會酒莊的「醉峰．46」則嚴選霧峰益全香米，汲取埔里山泉水釀造而成；南投縣信義鄉農會酒莊推出第8代馬拉桑「鳳梨釋迦小米風味酒」，選用國產優質白米與原住民小米，融合台東在地鳳梨釋迦，酒品口感酸甜適中。

胡忠一會後接受媒體聯訪指出，農村酒莊每年產量約19萬公升，營業額約新台幣1.8億元，不但創造經濟價值，也讓農民用心栽培的農作物有多元行銷管道，未來將增加產能，逐步行銷國際。（編輯：管中維）1111107

飲酒過量有害健康；酒後勿開車；未成年請勿飲酒。