迎亞洲步道大會 「樟之細路」老官路工作站揭牌

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台灣千里步道協會受客家委員會委託，在國家級綠道「樟之細路」沿線輔導6處示範工作站協助日常維運，其中，苗栗縣大湖鄉老官路工作站8日揭牌，為12月將登場的第4屆亞洲步道大會暖身。中央社記者管瑞平攝 111年11月8日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）台灣千里步道協會在國家級綠道「樟之細路」沿線，輔導6處示範工作站協助日常維運，苗栗大湖老官路工作站今天揭牌，並安排走讀活動，為12月登場的第4屆亞洲步道大會暖身。

樟之細路（Raknus Selu Trail）為國家級綠道之一，北起桃園龍潭三坑，沿省道台3線往南，經過新竹、苗栗，到達台中東勢，由古道、山徑、公路串連起來，主線總長約220公里。

台灣千里步道協會受客委會委託，推動樟之細路並輔導地方組織在6條示範步道周邊成立工作站，發展服務網絡，進行日常維運管理，期待將來成為國家綠道上的重要據點。

設於苗栗縣大湖鄉石門客棧休閒農場的老官路工作站是其中之一，客委會主委楊長鎮今天出席「老官路工作站」揭牌儀式，並由國立苗栗農工森林科退休主任彭宏源帶領導覽，走訪老官路步道，完成一段兼具知性與感性的健行走讀。

楊長鎮表示，樟之細路是當初先人開墾樟腦、種植茶業，開啟全世界大洋航線的發源地，也是呈現客庄樟腦開採到茶葉輸出歷史中，多元族群邁向融合、和諧、共存之路，希望藉「樟之細路」的推動，讓全世界重新認識這條先民走過的路。

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楊長鎮指出，過去幾年，客委會結合官方資源與民間社團，做了「樟之細路」相關調查、維護，希望透過各地工作站的成立及運作，為在地社區注入動能，帶動觀光，並整合在地鄉親，增進公民參與。

台灣千里步道協會指出，樟之細路於2019年與韓國濟州偶來步道締結友誼，為持續把台灣的長距離步道推向國際，12月1日將舉辦第4屆亞洲步道大會，這兩天也邀請在台外籍人士到苗栗造訪老官路步道、台灣油礦陳列館、全台第一口油井，並參與客家地區天神爺祭祀等，為大會活動暖身，同時提升樟之細路的能見度。（編輯：李錫璋）1111108