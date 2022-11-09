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台科大循環經濟論壇印尼登場 分享台灣經驗

2022/11/9 12:45（11/9 13:21 更新）
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台灣科技大學8日在印尼泗水與當地姊妹校合辦循環經濟論壇，分享台灣經驗，超過80名印尼產官學界代表參與。（台科大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年11月9日
台灣科技大學8日在印尼泗水與當地姊妹校合辦循環經濟論壇，分享台灣經驗，超過80名印尼產官學界代表參與。（台科大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年11月9日
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（中央社記者陳至中台北9日電）台灣科技大學8日在印尼泗水與當地姊妹校合辦循環經濟論壇，分享台灣經驗，超過80名印尼產官學界代表參與，期待兩國在永續發展領域上共創雙贏。

台科大今天發出新聞稿，8日與泗水理工大學、韋地雅曼達拉天主教大學2所姊妹校，以及印尼國家科學院共同主辦「促進循環經濟的綠色創新」論壇，探討推動循環經濟創新技術與政策，以及面對淨零排放挑戰，企業界的因應策略。

台科大副校長劉志成在開幕致詞時，期許透過論壇，建立台灣與印尼雙邊循環經濟合作基礎，共創兩國永續發展雙贏。

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台灣混凝土學會理事長何長慶以鋼鐵業企業主身分分享，唯有積極規劃，逐步落實減碳與綠色循環，才可以確保企業生存，持續創造社會福祉與環境永續。

昨天論壇結束後，印尼方計2023年3月回訪台灣。台科大指出，印尼人口超過2億，生產的廢棄物是一大問題，未來可將台灣的廢棄物管理、資源回收技術、環保技術推廣到印尼。印尼政府近年也開始鬆綁相關法規，台灣企業在製程減廢、循環利用的投入較早，在印尼具發展潛力。（編輯：張芷瑄）1111109

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