台南耶誕跨年第2波卡司 日本FRUITS ZIPPER登台

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（中央社記者張榮祥台南9日電）2023年倒數計時，台南市政府啟動耶誕跨年系列活動，台南市長黃偉哲4日公布首波卡司，今天再公布第2波卡司，日本超可愛爆紅女團「FRUITS ZIPPER」將首次來台演出。

黃偉哲今天公布2023台南好YOUNG耶誕跨年系列活動第2波卡司，包括五堅情、告五人、高爾宣、HowZ、同理、Ozone、天王星、楊宇騰YU、及日本女團「FRUITS ZIPPER」。

黃偉哲表示，2023台南好YOUNG耶誕跨年系列活動，祭出多組國內外超強卡司，全是壓軸級歌手，精彩可期。因跨年連續假期3天，歌迷們應趕緊排假，預訂飯店和車票，迎接嶄新的一年。

台南市政府發布新聞稿指出，2023台南好YOUNG耶誕跨年活動卡司，台灣和日本藝人齊聚，其中日本超可愛爆紅女團「FRUITS ZIPPER」首次來台演出。

「FRUITS ZIPPER」演唱的「我最可愛的地方」，堪稱是2022年最洗腦神曲，影片點閱率高達5億次，她們也特地錄製影片，邀請歌迷參加台南跨年演唱會，陪大家一起可愛唱跳。

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另外，台灣出道、紅回日本的楊宇騰YU，也將參與台南跨年，楊宇騰YU隻身到台灣打拼演藝事業，短短一年帶著歌曲紅回日本；近期他更演出黃金檔期日劇，並推出首張日本單曲。

台南市府表示，耶誕跨年活動將全面提升公共安全等級，動員更多義消警力，人潮過度擁擠時將啟動緊急應變措施，增加緊急救護能量；參與市民應事前了解醫護站、服務台位置，保持安全距離，不要為了搶看明星而推擠，以免造成踩踏受傷。（編輯：郭諭儒）1111109