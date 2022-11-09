台南打卡熱點 新營美術園區不二良小鼠進廠維修

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台南市文化局9日指出，新營美術園區的不二良小鼠公共藝術作品「童年狂想曲」因位於戶外空間，長年日曬雨淋，並有民眾拉扯破壞等情形，多組作品出現鏽蝕、掉漆及龜裂現象，近期將全面整修。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月9日

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南市新營美術園區內的小鼠公共藝術作品「童年狂想曲」由知名跨界藝術家不二良創作，105年啟用後成為拍照熱點，但部分作品損壞將進廠維修，預計112年農曆年假期前回歸。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，「童年狂想曲」小鼠公共藝術作品戶外展出，長年日曬雨淋，並有民眾拉扯破壞等情形，多組作品出現鏽蝕、掉漆及龜裂，文化局今年陸續完成彩虹廊道重新油漆，燈具更新等，近期將全面整修園區中的小鼠藝術裝置。

台南市文化局指出，文化局委託原施工廠商拆除部分小鼠及座椅進廠維修，除將外觀重新上漆、眼鏡重新製作加強固定外，結構體也將加固處理，更確保民眾與作品互動的安全與便利性。

台南市文化局指出，大紅椅區的書本、鉛筆和課桌椅裝置因量體較大，採現地搭架修復，施工期間將劃設工作警戒區域，希望民眾不要跨越，經過時注意安全。

「童年狂想曲」小鼠系列作品預計在明（112）年農曆年假期前「穿新衣戴新眼鏡」，以嶄新風貌與民眾見面，文化局歡迎民眾前往觀賞，也希望愛護作品，共同維護公共藝術美好景象。（編輯：陳清芳）1111109