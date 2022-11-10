迎風面水氣增注意局部大雨 桃園以南晴到多雲

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（中央社台北10日電）氣象局指出，今天環境偏東風迎風面水氣和昨天相比稍增多，大台北、東半部降雨機率提高，整天不定時有降雨機會，雨勢較明顯地方，集中基隆北海岸及宜蘭、北花蓮，宜蘭可能有局部大雨。

中央氣象局提醒，在這些地方的朋友出門記得要攜帶雨具。而桃園以南大多為多雲到晴、陽光露臉的天氣，只有北部山區會有些零星雨。

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溫度方面，早晚各地低溫為攝氏20至22度，感受稍涼，而白天高溫在東半部為27、28度，西半部則還是可以來到28至31度，局部溫度還會再更高一些，感受溫暖偏熱，日夜溫差較大，早出晚歸的朋友請適時調整穿著；夜晚清晨容易出現局部霧或低雲影響能見度，行車交通請特別注意安全。

根據環保署空氣品質預報，今天環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧易上升；清晨及夜間中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，雲嘉南清晨至上午局部地區可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：方沛清）1111110