大談台南經驗 南市府環保局長埃及分享減碳再利用

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（中央社記者張榮祥台南10日電）台南市政府環保局長謝世傑昨天在埃及，發表台南市廢棄物循環再利用成果，且分享台南減碳與調適的努力，大談「台南經驗」。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，謝世傑於埃及時間11月9日在COP會場Thutmose館發表台南市廢棄物循環再利用成果，探討氣候變遷最新政策趨勢，且分享台南減碳與調適的努力。

謝世傑介紹台南市廢棄物循環再利用6大面向成果，包含廚餘轉製有機肥料、焚化底渣再利用、廢棄家具再生、焚化爐熱能再利用、廢樹枝再利用及掩埋場設置太陽能等。

台南市設有高速廚餘發酵廠，廚餘經過高速發酵廠破碎脫水及高速發酵後，10天就能轉製成有機肥料，每年生產1800公噸。另外，台南自建底渣處理廠，將焚化爐底渣再利用，每年生產8.5萬公噸再生粒料，以取代天然砂石用在市政府公共工程。

廢棄家具經藏金閣木工師傅巧手，每年回收再生3000件；台南2座焚化爐處理垃圾，更利用焚化熱能，每年發電量2.5億度；公園、機關學校行道樹修剪後的樹枝，破碎成約12公分木料，免費提供市民使用，每年使用量750公噸。

台南市也積極發展綠色能源，在13處退役垃圾掩埋場設置太陽能，每年發電量提供約5000戶居民用電，減少排放近1萬公噸二氧化碳。

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環保局表示，聯合國1992年5月9日通過「聯合國氣候變化綱要公約」，公約主要目的是「將大氣中溫室氣體的濃度，穩定在防止氣候系統受到危險的人為干擾水準上」。

聯合國1995年起逐年舉辦一年一次公約締約國大會（Convention of the Parties，COP），聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會（COP27）11月6日至18日在埃及夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）召開，共196個國家參與，是否對受到氣候變遷災難影響的貧窮國家給予「氣候賠償」是大會焦點議題。（編輯：陳仁華）1111110