7成男女不滿意性生活 許維恩夫妻分享性福之道

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藝人許維恩（左）與先生王家梁（右）一同擔任台灣男性學暨性醫學醫學會2022年「1111夠硬日」衛教大使，兩人10日出席記者會，分享夫妻共處之道及性生活經驗。中央社記者陳婕翎攝 111年11月10日

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（中央社記者陳婕翎台北10日電）根據調查，台灣7成男女對於性生活不滿意。身為「1111夠硬日」衛教大使的藝人許維恩，與先生王家梁登記結婚一年，今天出席記者會羞喊滿意兩性生活，明天才會補辦婚禮。

許維恩與王家梁一同擔任台灣男性學暨性醫學醫學會2022年「1111夠硬日」衛教大使，兩人今天出席「勃起功能障礙記者會」，婚後甜蜜生活成為關注焦點。許維恩分享夫妻共處之道，甚至是性生活經驗，主持人直呼「性福」小夫妻互動甜爆。

根據2022年「性生活認知與滿意度」問卷調查，發現2000多名成年男女調查對象中，9成認為性生活對兩性關係影響甚鉅，但7成對於性生活沒有感到滿意，4成沒有想過或使用任何方式提升性愛品質及滿意度，近3成民眾幾乎沒有性生活。

許維恩說，性生活對兩性關係影響非常重要，能加分也可能扣分、疏遠，在性方面，伴侶之間必須善用溝通，才能自己在性愛中獲得滿意度。她與王家梁登記結婚一年，明天是她的生日，也會在當天舉辦婚禮，笑稱「就是因為這一年過程滿意，所以補辦婚禮」。

影響性生活滿意度3大因素，68.9%認為是伴侶間的感情狀況、57.3%性愛前戲的鋪陳，尤其女方需求會更高、50.4%勃起硬度及持久度。許維恩分享，前戲喜歡男生主動，偏好接吻以及親吻耳朵，特別有感覺，增加親暱感，與老公睡前默契很好，如果當天很累，她也會貼心說早上再戰。

王家梁認為，和許維恩登記結婚的一年之間，幾乎可以說每天都過得很開心，對他而言，好的性生活可以為感情加分，也能達到增溫效果，尤其在彼此爭吵時，透過身體接觸，可以軟化矛盾，讓情緒緩和，達到更好溝通。

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台灣男性學暨性醫學醫學會理事長、林口長庚醫院男性學及婦女泌尿科醫師陳煜提醒，男性隨著年齡增長會更在意勃起硬度問題，但當出現勃起功能障礙問題時，調查顯示，半數男性仍優先採取調整生活、飲食習慣及運動改善等自行處理，僅不到2成尋求醫師協助。

陳煜說，台灣40歲以上的中壯年男性約有4成會遇到勃起硬度不足問題，52%的40至70歲男性有勃起功能障礙。勃起功能障礙原因很多，包含壓力、中風、憂鬱症、抽菸、酗酒及攝護腺手術，治療必須對症下藥，所幸，近3年民眾對於藥物使用態度有轉為正面趨勢。（編輯：管中維）1111110