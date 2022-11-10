台綜大系統募得千萬基金 總校長盼建構知識體系

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台灣綜合大學系統獲得信義房屋創辦人周俊吉捐贈新台幣1000萬元起始基金，總校長王汎森（圖）10日表示，盼能有更多企業支援人文社會領域研究。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年11月10日

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（中央社記者張榮祥台南10日電）台灣綜合大學系統獲得信義房屋創辦人周俊吉捐贈1000萬元起始基金，串連4校研究「島鏈人文」，總校長王汎森今天表示，希望更多企業支援人文社會領域研究，建構聯盟知識體系。

王汎森今天下午受邀出席成功大學91週年校慶系列講座，以「新時代的知識殿堂－大學的使命與任務」為題進行演講，且分享對成功大學、中興大學、中山大學及中正大學4校合作「島鏈人文」策略聯盟計劃的前景理念。

王汎森為台綜大募得新台幣1000萬元人社起始基金，這筆捐款由長期關注人文與企業倫理教育的周俊吉捐贈，以支持4校的人文社會研究策略聯盟；王汎森說：「他只花了5分鐘，周俊吉就慷慨資助」。

王汎森說，信義房屋原本就注重人文關懷及企業倫理，他也希望吸引更多企業共同支援人文社會領域研究計劃，強化人文知識的交流與人才培育，進而建構聯盟知識體系。

成功大學發布新聞稿指出，成大人文社會科學中心和其他3校共同提出「台灣綜合大學人文社會研究策略聯盟計畫」，以「島鏈人文」為主軸，透過大師講座、系列叢書或專書出版、微學分課程及工作坊等形式，預定2023年起共同探究文化意義層次上的亞洲島鏈關係、地緣知識及區域研究。

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成功大學副校長陳玉女表示，此計畫將串聯4校人文社會科學中心的經年研究，發揮台綜大聯盟優勢，加深人文領域共同合作，透過跨校教學研究，提升人文風氣，厚實社會責任思維，逐步擴大教研量能。

台綜大成立於2011年，由成功大學、中興大學、中山大學及中正大學4所大學組成，透過跨校研究及跨域整合方式，活絡聯盟教育及研發能量，帶動周遭產業發展。（編輯：陳仁華）1111110