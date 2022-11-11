金盾獎決賽高手過招 沈榮津盼打造台灣資安攻防根基

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第17屆資安技能金盾獎11日頒獎，今年由陽明交通大學與高雄中學、台南女中、鳳山高中聯隊分別奪下大專組與國高中組冠軍，包括行政院副院長沈榮津（後左6）、數位部長唐鳳（後左5）、資安署長謝翠娟（後左4）都親自出席。中央社記者蘇思云攝 111年11月11日

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（中央社記者蘇思云台北11日電）第17屆資安技能金盾獎今天舉行決賽與頒獎典禮，共有逾百隊報名參賽。行政院副院長沈榮津表示，資訊戰影響程度絕不亞於實體槍彈，金盾獎就是打造台灣資安攻防的根基，也是培養人才的重要競賽。

數位部資安署指導、行政院國家資通安全會報技術服務中心主辦的第17屆資安技能金盾獎，今天舉行決賽與頒獎典禮。沈榮津、數位發展部部長唐鳳、數位部資安署署長謝翠娟都親自出席。

大專院校組及國高中組冠軍分別由陽明交通大學「海狗要比到什麼時候」團隊，以及由高雄中學、台南女中、鳳山高中組成的「14ms0w3ek」團隊脫穎而出，奪下分組冠軍，各自獲得新台幣12萬元、3萬元獎金。

沈榮津致詞時表示，總統蔡英文上任時把「資安就是國安」作為重要戰略，台灣是國際資安防護的熱區、更是第一線的練兵場，資安產業是台灣必須把握的關鍵領域。數位部今年8月底成立，組成更高層級的國家資安聯防體系，金盾獎是政府培養資安人才的重要競賽，也希望透過高手競技，讓各位驗證技術能力。

沈榮津指出，國際情勢也在在顯示資安人才的重要，俄烏戰爭兩國駭客在網路上攻防也影響實際戰爭情勢。台灣同樣面臨外部資安威脅，不管是新型態認知戰或資訊戰，影響程度絕不亞於實體槍彈，金盾獎就是打造台灣資安攻防的根基。

謝翠娟致詞時表示，今年是第17屆舉行資安技能金盾獎，也是數位部改組後資安署成立後的第1屆，希望透過競賽挖掘更多明日之星。資安是現在顯學，今年實際參與初賽共158個隊伍，進入決賽有41隊，盼得獎者貢獻所學、守護資安。

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「資安技能金盾獎」今年設計題型除了含逆向工程、網站相關、具漏洞的服務、加解密演算法等，也特別以智慧家居生活作為情境主題，模擬智慧家電資通訊設備遭駭情形。

作為評審的台灣駭客協會理事長翁浩正今天也出席頒獎典禮，翁浩正指出，金盾獎也有考理論，資安這套武功，也需要理論作為內力，施展起來更有底氣。自己從第一屆開始參加金盾獎，母校輔大後來也因為金盾獎同學開始成立讀書會與社團，學弟妹也一起在競賽前討論，決賽現場團隊又可以互相交流，對台灣資安人才培育而言，是非常好的競賽。（編輯：潘羿菁）1111111