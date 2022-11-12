無照網拍環境用藥 高市4年揪183件開罰547萬

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高雄市政府環保局統計自民國107年迄今，共查獲民眾非持有環境用藥許可執照，卻在網路廣告販賣相關用藥共408件，裁處183件，裁罰金額達新台幣547萬元。（高雄市環保局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年11月12日

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）網路購物快速便捷，但高市環保局統計自民國107年迄今，共查獲民眾非持有環境用藥許可執照，卻在網路廣告販賣相關用藥共408件，裁處183件，裁罰金額達新台幣547萬元。

近年來受惠於網路普及和行動裝置便利，提供消費者更快速便捷消費方式，使民眾開始以網路平台公開廣告販售防蚊液、防蚊掛片或滅蟑螂、螞蟻、老鼠藥等環境用藥商品。

高雄市政府環保局今天發布新聞稿表示，依「環境用藥管理法」規定，非持有環境用藥許可執照者，不得在網路廣告販賣環境用藥，違者最高可處30萬元罰緩。

據環保局統計，自107年迄今，高市共接獲民眾檢舉涉違反環境用藥廣告案件共408件，其中裁處183件，裁罰金額達547萬元。

環保局指出，違規廣告商品來源多半為民眾出國旅遊帶回或是透過網路電商購買，若商品是屬於未取得環保署核准字號環境用藥，都是屬於偽造環境用藥，在網路上刊登販賣，經查獲將被罰6萬至30萬元。

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高雄市環保局長張瑞琿提醒，環境整頓才是防蟲治本之道，使用環境用藥雖然可快速達成環境清消成效，但用藥過當還是會破壞環境及影響民眾健康。呼籲民眾能少用環境用藥就少用，能不用就不用，大家齊心為保護環境、守護健康努力。

環保局提醒，民眾在選購環境用藥時，除了確認購買有防治需求害蟲功效，一定要注意產品是否有清楚標示環保署核准字號，並依循其標示注意事項使用，才能買得安心，用得放心。（編輯：郭諭儒）1111112