承諾保障本地牙醫系權益 薛瑞元：修法是擋後門

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（中央社記者陳婕翎台北13日電）醫師法附帶決議引發波波牙醫爭議，行政院長蘇貞昌11日立法院備詢表示，每年海外回台實習名額50個不會增加。衛福部長薛瑞元今天承諾保障國內牙醫系學生權益，強調修法是擋後門。

立法院今年5月三讀通過修正醫師法部分條文，包含7項附帶決議，從9大國家、地區醫學畢業生，未來若在當地取得合法註冊醫師且執業5年，回國醫師國考前，不用參加學歷甄試，引發牙醫界反彈，牙醫界擔心影響國內牙醫師執業環境，不利於國民的口腔醫療品質。

為解決「波波牙醫」（指台灣人到西班牙、波蘭等入學門檻較低的國家就讀醫學與牙醫科系）爭議，衛福部日前表態醫師法附帶決議暫不執行，但仍引發外界聯想。蘇貞昌日前在立法院備詢表示，基於民眾健康與口腔衛生，以及台灣醫療資源供給能量，每年就是50個名額實習，不會增加；薛瑞元也說，暫不執行、就是不執行，回歸正常體制。

薛瑞元今天下午出席醫師公會舉行的第75屆醫師節慶祝大會暨資深醫師、醫療典範獎、防疫特殊貢獻獎、台灣醫療報導獎頒獎典禮，會前接受媒體聯訪時表示，雖然現階段醫師法附帶決議暫不執行．但往後整個體系建立而言，在通過醫師法修正後，仍有許多執行細則需要訂定。

薛瑞元說，未來制定子法規時，就會牽涉到名額問題，允諾修訂施行細則時會找利害關係人與會，立法院通過的法案和衛福部前部長陳時中選舉沒關係，政府政策一項秉持公開透明，承諾國內牙醫學系的學生權益一定受保障，「修法是把後門擋掉，不是大開方便之門，現在是處理不溯及既往。」

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另外，民眾黨新竹市長參選人高虹安日前指因身心俱疲住院，隔天帶著注射針頭會見新竹縣長楊文科，薛瑞元認為，若不符合住院條件住院，有濫用醫療資源嫌疑。民眾黨主席、台北市長柯文哲今天表示，高虹安住院是他決定，薛瑞元是婦產科，自己則是急重症外科，要相信他的判斷。

薛瑞元被問及此事，他說，每天回應這些「虹衛兵」的話語，搞得他身心俱疲，改天他也會找時間去請教柯文哲，所謂的重症醫師，「讓他來決定我是否應該要住院打點滴」，他相信這些言論，大家自有公斷。（編輯：陳政偉）1111113