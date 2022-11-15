吳德榮：北舒適南微熱 高屏空氣品質不佳

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（中央社記者張雄風台北15日電）氣象專家吳德榮表示，今天北舒適南微熱，高屏地區空氣品質不佳，今晚起桃園以北轉有雨，明天下午至19日天氣好轉，20、21日東北風增強水氣增多，大台北、東半部有局部雨，北台灣稍降溫。

根據中央氣象局網站，今天清晨平地最低溫為苗栗縣西湖鄉攝氏15.5度、其次是新竹縣寶山鄉16.1度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天台灣東半部有局部雨，西半部為晴時多雲；高屏空氣品質不佳。

他指出，今天北舒適南微熱，各地早晚涼，今晚至明天上午水氣通過，桃園以北降雨機會提高。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天下午起至19日東北風減弱，天氣好轉，僅東半部偶有局部短暫少量降雨，氣溫漸升；20、21日東北風略增強水氣增多，迎風面的大台北及東半部有局部雨，桃園以南仍為晴時多雲的天氣，北台灣氣溫稍降。（編輯：戴光育）1111115