日本越南進口泡麵出包 農藥殘留違規退運銷毀

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）食藥署今天公布最新邊境查驗違規名單，進口含肉泡麵再出包，越南「GAU DO速食酸蝦味麵」及日本「淒麵新潟豚脂醬油拉麵」，皆因驗出農藥殘留違規，須全數退運銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署公布最新邊境查驗違規名單，共有5款產品遭退運銷毀。

其中包含越南出口「GAU DO速食酸蝦味麵（SOUR-HOT SHRIMP FLAVOR INSTANT NOODLES）」檢出農藥殘留含量不符規定，麵體及調味包檢出殘留農藥環氧乙烷，945公斤全數退運或銷毀。

另一款出問題的進口到台灣的泡麵，是日本出口「淒麵新潟豚脂醬油拉麵（Niigata seabura soy sauce Ramen）」檢出農藥殘留含量不符規定，佐料檢出殘留農藥環氧乙烷，74.4公斤全數退運或銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕告訴中央社記者，自8月29日起，所有越南含肉泡麵加強查驗，這款越南含肉泡麵的進口業者已經是半年來第2次出包，將從原本的20%至50%抽驗率，加強至100%逐批查驗。

至於出包的日本含肉泡麵，陳慶裕說，這家進口業者是半年來首次出問題，將增加20%至50%抽驗率。截至目前為止，不分進口商、所有日本含肉泡麵已有2款驗出殘留農藥環氧乙烷，若半年出現3批，將評估調高查驗率。

食藥署統計，今年在邊境查驗發現28批不合格進口泡麵，包含含肉及不含肉，檢出禁用農藥環氧乙烷。違規泡麵來自印尼、越南、韓國、菲律賓及日本。今年驗出殘留農藥環氧乙烷的不合格進口泡麵，多是從調味包或配料包中發現。

另外，還有泰國出口「暹羅牌暹羅牌 芒果濃縮果露（MANGO FRUIT BASED PREPARATION）」檢出漂白劑含量不符規定，檢出二氧化硫，共300公斤，不符合商品依規定退運或銷毀。

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法國出口「LE DIAMANT DU TERROIR新鮮秋季黑松露（FRESH TRUFFLE（TUBER UNCINATUM））」檢出重金屬鎘含量不符規定，有問題的產品共有2公斤，不符合商品依規定退運或銷毀。

韓國出口「韓國生鮮人參（FRESH GINSENG）」檢出農藥殘留含量不符規定，分別為殘留農藥百克敏0.03 ppm、賽滅寧0.02ppm，全數共2公斤，不符合商品依規定退運或銷毀。（編輯：管中維）1111115