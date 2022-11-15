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中華郵政關懷小農 行銷福壽山蜜蘋果捐款中小學

2022/11/15 17:21（11/15 18:01 更新）
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中華郵政關懷小農，首度協助行銷因雨減產的台中市和平區福壽山蜜蘋果，產地現採直送；每售出一盒就捐新台幣10元給台中市梨山國民中小學，籌措圖書館購書經費。（中華郵政提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年11月15日
中華郵政關懷小農，首度協助行銷因雨減產的台中市和平區福壽山蜜蘋果，產地現採直送；每售出一盒就捐新台幣10元給台中市梨山國民中小學，籌措圖書館購書經費。（中華郵政提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年11月15日
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（中央社記者汪淑芬台北15日電）中華郵政關懷小農，首度協助行銷因雨減產的福壽山蜜蘋果，產地現採直送，避免盤商哄抬造成價格波動，每售一盒，捐新台幣10元給台中市梨山國民中小學，籌措圖書館購書經費。

中華郵政公司多年來協助各地小農行銷農產品，今天在例行記者會介紹首次協助銷售的福壽山蜜蘋果。

中華郵政表示，今年台中市和平區福壽山蜜蘋果受雨季影響，收成僅有往年的3至4成，因產量少，為避免盤商哄抬造成價格波動，首度與福壽山小農合作，即日起至12月18日，於i郵購網路平台「關懷農產行銷」專區，推出產地現採直送價格合宜的「蜜蘋果禮盒」。

中華郵政說，每售出一盒「蜜蘋果禮盒」，就捐10元給台中市立梨山國民中小學，籌措圖書館購書經費，除穩定價格保證農民收益外，更讓富有「甜蜜平安」寓意的蜜蘋果禮盒形成社會善的循環。

中華郵政協理陳敬祥說，福壽山海拔約2200公尺，日夜溫差大，並利用中央山脈純淨水源灌溉，最適合蜜蘋果栽植，目前果實熟度夠、脆甜可口、品質極佳。

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陳敬祥說，中華郵政除協助小農解決產銷及配送困擾，更以食品安全為首重目標，這次合作的小農已種植蜜蘋果20餘年，秉持友善環境理念，堅持草生栽培管理方式，並使用黃豆有機肥料，具有生產溯源QR Code、農藥檢出合格報告及投保產品責任險，蜜蘋果可隨採隨吃。

中華郵政「關懷農產行銷」系列活動已邁入第9年，扶植在地優質青小農開拓多元銷售管道，推出安心農產品，每年辦理約25至30檔農產品行銷，已協助約300多名小農，創造逾3000萬元營業額，發揮產業永續及經濟發展正向影響力。（編輯：管中維）1111115

陳敬祥
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