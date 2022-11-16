僑委會攜手弘光科大 越南高科技人才培訓基地揭牌

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僑務委員會攜手弘光科技大學成立「僑務委員會越南高科技人才培訓基地」，16日舉行簽約及揭牌典禮，由弘光科大校長黃月桂（前中）主持典禮，僑委會委員長童振源（前左2）及多個單位出席。中央社記者趙麗妍攝 111年11月16日

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）僑委會配合新南向政策拓展海外商機，以一國一校一基地，協助台商技術升級、轉型，培育高科技人才，攜手弘光科技大學成立「僑務委員會越南高科技人才培訓基地」今天揭牌。

弘光科技大學今天發布新聞稿指出，僑委會攜手弘光科大成立「僑務委員會越南高科技人才培訓基地」今天進行簽約、揭牌典禮。弘光科大校長黃月桂主持典禮，僑委會委員長童振源、駐台北越南經濟文化辦事處文化教育組組長黃梅雲等多個單位出席。

童振源致詞表示，僑委會鏈結越南僑界資源、弘光科大三方合作，由弘光科大負責教育訓練實務，培育當地企業所需人才，促進產業界及學校產學合作機會，提升研究人員、企業主管的專業能力，未來廠商也可提供學生實習、就業機會，除返回僑居地就業，也可以留才台灣。

童振源指出，過去僑委會開辦海青班，現轉型為二年制副學士學位班，調整為五大類科，製造業、營造業、機構看護（長照）、農業及電子商務（含資訊處理）等，透過一國一校一基地的跨域合作模式，吸引優秀僑生來台受教。

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黃月桂說，學校各項教學資源豐富，擁有大量研發技術能量，未來能提供客製化課程，協助僑台商技術升級與轉型，加速提升國際競爭力。

黃月桂指出，越南高科技人才培訓基地的課程規劃，學校已在111學年度開設二年制副學士海外青年技術訓練班「智慧科技應用科」，112學年度規劃開設智慧科技應用科、環境與安全衛生工程科、醫療器材發展與應用科、老人福利與長期照顧事業科及食品科技科等5科二年制副學士海外青年技術訓練班。（編輯：郭諭儒）1111116