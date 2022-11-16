第38屆世界獸醫師協會大會 112年4月在台舉辦

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）農委會表示，第38屆世界獸醫師協會（WVA）大會明年4月將在台灣舉辦，受邀來台的會長拉斐爾．拉根斯（Rafael Laguens）今天與農委會主委陳吉仲會面，雙邊將加深合作。

行政院農業委員會今天發布新聞指出，拉斐爾．拉根斯受中華民國獸醫師公會全國聯合會邀請來台，今天並與陳吉仲會面。

陳吉仲表示，歡迎WVA明年4月在台灣辦理大會，除可吸取國際經驗，也可以讓其他國家了解台灣獸醫服務體系，並加深彼此間的交流與合作。另外，陳吉仲也分享台灣在撲滅口蹄疫、防堵非洲豬瘟入侵，以及迅速控制牛結節疹等動物防疫的經驗。

拉斐爾表示，感謝農委會支持第38屆WVA大會明年4月在台灣舉辦，也說明WVA與世界動物衛生組織（WOAH）、世界衛生組織（WHO）、聯合國糧農組織（FAO）、世界小動物獸醫組織（WSAVA）、全球狂犬病控制聯盟（GARC）等國際組織都有密切合作。

他並說，對於台灣獸醫服務體系包含獸醫師教育、小動物醫療及動物防疫等印象深刻，期待跟台灣獸醫體系維持良好互動。

陳吉仲說，基於健康一體概念，動植物、人類及環境等都面臨健康的風險，這是一個跨領域的議題，獸醫師在這當中扮演重要角色，未來非常歡迎WVA來台參訪，強化彼此間之合作關係。（編輯：陳政偉）1111116