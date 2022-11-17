因應紓困振興條例退場 傳染病防治法修法趕進度

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（中央社記者陳婕翎台北17日電）因應疫情的紓困振興特別條例在明年6月底退場，為使未來緊急防疫措施及預算法源完備，傳染病防治法將修法，衛福部次長王必勝今天表示，修法草案可能下週出爐，趕在年底預告。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情趨緩，衛生福利部部長薛瑞元日前說明，在「嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例」明年6月30日屆滿，「傳染病防治法」做為防疫母法，衛福部啟動修法。

這次修法分兩階段，衛福部的目標是第一階段解決緊急採購疫苗、快篩等防疫物資的當務之急，第二階段處理確診者隔離、檢疫隔離等防疫措施。

傳染病防治法修法小組由王必勝擔任召集人，他表示，傳染病防治法不是專為COVID-19，需要將未來可能出現其他新興傳染病納入考量，雖然不同病毒的特性相異，但匡列、隔離、疫調等相關處置本質多數是一致的，盼望這次修法可以讓母法適用在各種傳染病。

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王必勝告訴中央社記者，這週已針對修法開過兩次大會，小組會議也開過不少次，開放討論的方向觸及議題非常廣，相信下週再開幾次會議之後，草案條文可望如期出爐。

他說，第一階段修法主要針對特別條例將屆滿，不確定到時候疫情如何，所以要修法延續工作，例如疫苗、藥物等，目前法令沒有緊急特殊採購，法條要更完備，才能讓作業更順暢，預計2週內擬出草案條文，今年底前預告草案，蒐集各方意見。（編輯：陳清芳）1111117