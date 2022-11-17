選前最後週末北部濕涼西部有霧 23日起全台有雨

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圖為家長帶孩子在台北市松山區活動，已穿上長袖衣物、外套，避免感冒受涼。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北17日電）根據氣象局預測，明天到九合一選舉投票日前最後一個週末，北部、東北部天氣轉涼飄雨，西半部早晚有霧或低雲；23日起東北季風影響及南方雲系北移，全台有雨，局部地區下大雨。

中央氣象局預報員黃恩鴻今天告訴中央社記者，明後天（18、19日）東北風增強，為東北部地區帶來局部短暫雨，有局部較大雨勢發生，大台北、東部及東南部地區局部短暫雨；北部、東北部高溫略降至攝氏25、26度。

黃恩鴻提醒，未來2到3天週末，夜間清晨西半部地區易有局部霧或低雲，影響能見度。

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黃恩鴻說，其他地區天氣變化不大，桃園以南都是晴到多雲、溫暖偏熱的天氣。預計到了20、21日東北季風略增強，北部及東北部天氣再稍轉涼，大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

黃恩鴻指出，天氣變化較明顯的時間是在23、24日，因東北季風影響及南方雲系北移，全台都有降雨的機會，部分地區易有持續性降雨，不排除會有大雨發生的機會。（編輯：陳清芳）1111117