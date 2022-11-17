台中百年糕餅店傳承5代 創新不忘本蛋黃酥奪3獎

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（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中市知名百年歷史糕餅店「陳允寶泉」，在這屆台中十大伴手禮比賽囊括3大獎，第5代傳人陳溢輝今天表示，結合傳統與創意，但創新不等於忘本，也讓蛋黃酥一舉奪3獎項。

寶泉餅店在台中地區傳承百年歷史，1908年第1代陳允在豐原市區賣糕餅起家，第2代陳金泉到日本拜師學藝並在東京開店，第3代陳增雄從日本回到豐原開店，寶泉餅店就此打出名號，第4代陳宇鴻讓出豐原老店給姊姊經營，自己與太太翁羿琦到台中市自由路另創「陳允寶泉」，並傳承給第5代陳溢輝兄弟。

在13日頒獎的台中十大伴手禮活動中，陳溢輝以傳統糕點蛋黃酥榮獲金口碑獎、評審團大獎、現場人氣獎共3大獎項，陳溢輝接受記者採訪時指出，經營理念是傳統與創新並蓄，但創新不等於忘本，糕點食材不應複雜到讓人困惑，只要拿捏好每一樣食材的搭配性，最簡單即是最美味。

蛋黃酥是最受國人喜愛的糕餅之一，而蛋黃酥起源何處，陳溢輝表示，阿公陳增雄有感於當時傳統月餅太大，消費者很難一個人一次吃完，於是將傳統的扁平狀元餅加入了鹹蛋黃，並將尺寸縮小，造型也成了半圓立體狀，順應蛋黃的半圓弧度，就此發明了現在流行全台的「蛋黃酥」。

為了能延續這份思念與傳承，並重現阿公的心願，陳溢輝指出，今年陳允寶泉於是決定以蛋黃酥參賽，並改良出更細緻柔和的紅豆餡，選用頂級法國發酵奶油增加滑順口感，不使用豬油與酥油，搭配濕潤鹹香的沙沙口感蛋黃，果然一口氣拿下3項大獎。

配合台中購物節，陳允寶泉蛋黃酥禮盒推出優惠活動，促銷活動將延續到112年1月29日。（編輯：陳仁華）1111117