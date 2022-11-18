諶立中高樓自殺說 兒少代表闖兒童公約會議抗議

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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）衛生福利部心理健康司長諶立中日前指青少年自殺率攀升可能與高樓增加有關，引發熱議。約10名兒少代表今天闖入兒童權利公約審查會，提出司長道歉等3點訴求，並高喊口號。

諶立中回應表示，在日前會議中，他只是針對委員提問簡單回應，真正討論自殺相關議題是在下午，所以他當時僅簡短說明為什麼兒少的自殺率會升高，自殺本來就是多重因素，自殺死亡率升高跟方法有很大關係。

諶立中說，兒少覺得壓力很大，對兒少資源的布建要一步一步，不是講什麼話就可以布建好，他一直倡議要從紓壓的角度，幫助兒少學習好的紓壓方法，鼓勵他們人際互動角度，真正從前端預防，雖然做這些看不太到跟自殺率的關聯，至於高樓防跳這些致命性工具管制，當這個方法不容易做，自殺率就會降低。

聯合國兒童權利公約（CRC）第2次國家報告國際審查會議，14日起在台北國際會議中心舉行，共同檢視台灣近5年來兒權的重要發展。

台灣青少年自殺率逐年增加是重要議題，諶立中日前在會議中回應青少年自殺率增加原因，認為可能與近10年台灣高樓增加有關，引發熱議。

今天審查委員發表結論性意見前，約10名兒少代表衝上台，高舉「衛福部道歉」、「召開會議」等手板，並高喊口號「衛福部司長道歉」、「司長負責下台道歉」、「召開會議進行調查」等口號。

其中一名代表發言指出，這次之所以站到台上，主要是因為諶立中日前在國際審查會議中的言論去脈絡化，其所談是自殺手段，不是主要原因，認為其避重就輕，當時委員是提問結構性因素，是否因教育體制中學生壓力太大，才導致自殺情況發生。

這名代表說，短短一天內搜集到100名兒少想對諶立中說的話，將直接撒在地板上，一方面代表兒少意見不受重視，直接落在地上，另外，也代表政府沒有辦法接住這些墜落的兒少們。

這群兒少代表提出3點訴求，首先是希望衛福部在現場回應，並派代表立即當場道歉，諶立中今天沒有出席，但他的言論已經重創台灣兒少，希望他之後可以召開記者會道歉。

其次，希望諶立中負起責任，一再失言，包括之前說不要烤肉，因為烤肉剩下的炭會造成自殺，或是太魯閣號事件有關心理師的失言等，他都應該負起責任。

最後則是希望國家真正重視兒童少年自殺因素，盼針對自殺相關召開諮詢會議，進行系統性的調查。（編輯：管中維）1111118

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。