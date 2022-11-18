台大等9所國立大學組聯盟 推永續發展與社會責任

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台灣大學等9所國立大學18日共同發起「台灣永續治理大學聯盟」，宣示共同建立高等教育機構間的交流網絡，一同邁向永續發展目標。（台大提供）中央社記者陳至中傳真 111年11月18日

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（中央社記者陳至中台北18日電）台灣大學等9所國立大學今天共同發起「台灣永續治理大學聯盟」，將積極研擬碳中和路徑與具體措施，共同承擔社會責任。

聯盟成員包括台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學、中央大學、中興大學、中山大學、台灣海洋大學、屏東科技大學、東華大學等9校，各校校長或副校長代表，今天一同在台北舉辦記者會，宣示共同建立高等教育機構間的交流網絡，一同邁向永續發展目標。

台大主秘王根樹表示，台大從2020年宣布碳中和目標後，就透過校園行動和國際合作等積極推動，在今年10月英國高等教育調查機構QS發布的2023世界大學永續排名（QS World University Rankings: Sustainability 2023）中獲得全球排名第69名，成績不僅是國內最佳，也是東亞第3高。

台大校長管中閔表示，大學是研發能量和人才資源的匯集地，當然應主動參與永續，擔負轉化、改變和領導社會的角色。除對內推動校園永續治理，強化校園資源管理，也應藉由教學、研究與服務量能，對外擴大社會影響力。

管中閔表示，9所大學過去各自努力，隨著聯盟成立，將建立起大學間永續議題的交流網絡，將共享大學資訊與知識，促進多方研究合作，讓高等教育在永續發展及社會責任能走得更久、更遠、更廣。

台大預計2028年達成50%碳中和目標，2048年達到100%，具體措施包括推動公務車電力化、廚餘資源化、水資源管理、森林碳吸存等。

台灣科技大學近年也開始設置太陽能光電系統，並透過儲能研究改善用電效率。另外，推動校內餐廳採用不鏽鋼餐具，並透過實驗室分攤廢棄物清運費等方式，促進廢棄物源頭減量。

東華大學則是透過科技串連社區生態永續，開發再生能源供電的電子圍籬防盜系統，打造海洋廢棄物清除機器人等，宣示要將永續發展融入教學研究，落實於師生日常生活。（編輯：管中維）1111118