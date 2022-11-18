觀光缺工媒合錄用率低 勞部籲業者求才條件明確化

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）勞動部今天表示，10月13日起為觀光暨周邊產業缺工專案媒合，推介逾3倍人力，錄用率卻僅1.54%，檢視後將請雇主明確化求才條件、依期限通知面試或可採行訓用合一計畫，提升錄用率。

勞動部今天發布新聞指出，邊境管制鬆綁，觀光業逐步復甦，人力需求增加，為此，勞動部勞動力發展署與交通部觀光局合作，從10月13日起啟動觀光暨周邊產業缺工專案協助計畫，預計執行3個月，至明年1月13日。

針對僱用率偏低，勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌說，今天邀集交通部觀光局及相關公（協）會召開會議檢視。

他說，觀光局目前彙集92家業者2152個職缺，經訪視確認符合專案條件者計44家業者629個職缺，符合專案薪資職缺僅占29.23%；而截至11月16日，公立就業服務機構已推介2012人，推介率達320%，累計僱用31人，推介錄用率僅1.54%。

他說，分析媒合不成功的原因包含「等候雇主通知」占75.22%，其次為「體能、健康條件不合」占5.38%，以及「工作環境不合」占4.35%；因此也請業者應於收受求職者應徵資料後1週內面試、面試後1週內告知錄取與否，並於1週內完成僱用，以免求職者等候多時，同時也呼籲業者對於求才條件要明確化，例如寫明語言鑑定等級。

此次媒合專案為因應職缺起薪偏低問題，以業者所提供的職缺薪資北部（北北基桃）達3萬元以上、中南東部不低於新台幣2萬8000元為原則，才會納入專案服務對象。

陳世昌還說，若業者需要雙外語，則不能是2萬8000元或3萬元以上的薪資，薪資跟求才條件若差距太大，可能不再納入媒合專案，而勞動部也會提供平台讓廠商做意見反映。

另外，他也舉例晶華酒店進行「訓用合一計畫」媒合房務員缺工的例子，此案由勞動部補助50%費用，培訓期間為期2週，有13名報名參加、10名完成訓練，最後留下任職8名，成效不錯，且培訓期間，晶華酒店也主動提供受訓者基本工資時薪。

關於業者若有意願採用「訓用合一計畫」求才，他說，政府會補助50%到65%不等的費用。（編輯：陳政偉）1111118