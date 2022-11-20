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搶攻韓食市場 韓國廚神燒肉品牌登台

2022/11/20 13:22
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（中央社記者余曉涵台北20日電）搶攻台灣韓食市場，韓國廚神白種元旗下的燒肉品牌日前宣布25日進軍台灣，主打韓國直送本家醬料，要讓台灣民眾吃到道地韓國料理。

台灣民眾愛吃韓國料理，吸引不少韓國當地知名餐廳來台展店，像是新村站著吃烤肉、八色韓式烤肉、bb.q CHICKEN、NENE炸雞等。

為了搶攻台灣的韓國料理市場，韓國知名廚神白種元旗下品牌之一的「本家BORNGA韓式燒肉」將在25日來台插旗展店。

業者表示，為還原正宗韓式燒肉的美味，邀請韓國專業師資來台培訓人員，並從韓國直送本家醬料，招牌菜「白種元吾桑格Woo Samgyup」、「豪華豐盛生菜盤」與「牛肉年糕末餅」在台灣都吃得到。

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白種元是一名具備敏銳品味的廚師和深知顧客需求的企業家，同時因幽默風趣的言談，以及擁有豐富的料理知識而主持或參與不少美食綜藝節目，去年底在Netflix開播的「白種元醉話人生」，白種元便是透過每集節目來賓訪談，介紹韓國具特色的飲酒文化和下酒菜，種種經歷成就了他在韓國美食界與演藝界的崇高地位，韓國團體BTS也是他的粉絲。

近期異國餐廳在台展店不斷，蟬聯5年米其林推薦的泰式料理品牌帕泰家日前宣布進軍高雄，要讓南台灣的民眾也能嚐到道地泰式料理；速食業者漢堡王宣布第15家「火烤美味專賣店」插旗苗栗頭份。（編輯：管中維）1111120

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