22日晚間起全台降雨增 投票日水氣漸減

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（中央社記者張雄風台北21日電）氣象局表示，今晚至明晨中南部留意局部霧，明晚至25日水氣增多，全台都有降雨機會；投票日（26日）水氣漸減，北部及東北部仍有短暫雨，中南部及花東則是雲多偶有零星短暫雨。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天白天東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；中南部及東半部地區有局部短暫雨，北部地區也有零星短暫雨。

黃恩鴻提醒，今晚至明天清晨，中南部地區易有局部霧或低雲，影響能見度。

黃恩鴻指出，明天晚上開始至25日受到華南雲雨區東移影響，全台各地水氣增多，中部以北、東北部可能會有局部較大雨勢，其他地區則是多雲有短暫雨。

黃恩鴻表示，預估投票日水氣漸減，但北部及東北部地區仍有短暫雨，中南部、花東地區是雲多偶有零星短暫雨的天氣；27日、28日東北季風減弱，水氣更少，僅大台北山區、東半部有零星短暫雨。

溫度部分，黃恩鴻提到，23、24日兩天各地偏涼，低溫約攝氏20度，北台灣高溫約24度、其他地區約26、27度，尤其中南部近日高溫都在30度以上，涼意更明顯。

黃恩鴻說，預估25日開始至27日各地高溫會逐日緩慢回升，中南部回升較明顯，北部則是每天回溫約1至2度左右。（編輯：管中維）1111121