不知道自己老了 王國材：初老族交通事故多

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（中央社記者余曉涵台北22日電）高齡者佔全體交通事故死亡人數的4成，交通部長王國材今天說，尤其初老民眾，還不知道自己老了，導致交通事故案件也很多，因此「路老師」短期宣導就很重要。

交通部舉辦「111年度路老師頒獎授證典禮」，會中頒發路老師年度貢獻獎、年度金質獎、年度銀質獎、偏鄉服務獎等36個獎項，並授證合格路老師176名。

交通部指出，今年度路老師已經宣講2258場次，6萬4612人次，希望共同建構零死亡、零重傷的交通安全環境。

根據交通部統計，110年高齡人口數較109年度上升10.53%，每10萬高齡者交通事故死亡人數減少5.51人，降幅15.9%，111年1到8月每10萬高齡者交通事故死亡人數，有一半的縣市呈現下降，已有初步成效。

交通部指出，但高齡者仍占全體交通事故死亡人數的4成，其中，高齡者騎機車死亡約占高齡者交通事故死亡人數的5成8，而行人死亡約有6成5是高齡者。

王國材致詞時表示，謝謝路老師用多元管道宣導交通安全，尤其剛剛滿65歲的初老族，因為不知道自己老了，所以駕車還是開很快，導致發生交通事故，甚至比80歲的高齡者發生率還要多。

王國材認為，交通事故不只是交通問題，也是社會問題，除了透過5階段教材長期教導之外，路老師的短期宣導也是很重要的角色，讓民眾負起交通上的責任，包含駕車、行人穿越馬路等。

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王國材說，這2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐，路老師在疫情期間，仍持續秉持服務熱忱宣講，發揮路老師永續的精神，協助政府達成降低高齡交通事故死傷的目標。

交通部表示，今年路老師宣講重點為「駕駛在非號誌路口的優先權宣導」、「行人應走行人穿越設施」，同時針對造成高齡用路人交通事故高風險行為，如「未依規定兩段式左轉」、「直接左轉彎」、「違規穿越道路」、「穿越道路未注意來車」、「未正確使用電動代步器」，以教學影片輔助宣講，同時提醒長輩們身心功能退化影響駕駛能力的觀念，提高高齡用路人對於道路交通的應變能力。（編輯：管中維）1111122