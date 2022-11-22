強化競爭力與永續 日月潭觀光圈創在地化旅遊體驗

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（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）「日月潭觀光圈」追求強化旅遊地競爭力與永續，並與居民和遊客共創在地化旅遊體驗，今天舉辦年度成果發表會，47個協會及公司展現組織營運、跨域共享、創新遊程等初步成果。

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處今天發布新聞稿表示，成立2年多的日月潭觀光圈目前涵蓋47個協會及公司，持續邀集南投、彰化具代表性觀光產業加入，並開發多種創新旅遊商品及體驗活動，是交通部觀光局輔導具競爭力的觀光圈之一。

為展現組織營運、跨域共享、品牌形塑、創新遊程、精準行銷、數位轉型、特色區域輔導培育發展等初步成果，日管處今天在向山行政暨遊客中心舉辦日月潭觀光圈成果發表會，盼在國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封之際，推動區域觀光迎接國際遊客。

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日管處副處長廖錫標表示，國境解封後加溫國旅市場，加強宣傳「日月繁星幣2.0計畫」，旅展已發放850張日月繁星幣，1張可在特約店家消費抵用新台幣100元，歡迎業者踴躍加入特約店家，共創觀光收益，也感謝業者、國立暨南國際大學、相關機關協力合作。

根據日月潭觀光圈網站介紹，以在地產業為基礎整合，分區打造特色亮點，分別為台灣之心（埔里、仁愛、國姓、魚池）、太極美地（竹山、鹿谷）、集集鐵道（信義、集集、水里、田中、二水）、中興文創（南投市、草屯、名間、中寮），以「SunMoonLakePLUS」為新的品牌名稱行銷。（編輯：郭諭儒）1111122