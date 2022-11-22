高中英聽二試3.7萬人報考 23日開放應考資訊查詢

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（中央社記者陳至中台北22日電）大考中心今天表示，112學年度高中英語聽力測驗第二次考試，將於12月10日舉行，3.7萬餘人報考，明天（11月23日）開放查詢應考資訊，開放確診COVID-19輕症、無症狀考生應試。

大考中心今天發出新聞稿，高中英聽第二次考試應考資訊查詢系統於11月23日上午9時開放，考生可到大考中心網站查覽、列印，或以電話語音查詢。報名時有填寫行動電話號碼的考生，明天也會收到簡訊通知。

大考中心表示，應考資訊內容含考生姓名、應試號碼、考區、試場、場次、考試日程及注意事項。建議考生列印應考資訊，並於考試當天帶在身上，方便查找試場 。

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日前已舉辦完畢的英聽第一次考試，已開放COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）確診考生應試，第二次考試依舊開放，考生須先上網填報，會安排到居護考區應試。

大考中心提醒，高中英聽第二次考試只有上午場次，全國統一為11時到12時，考前不開放看試場，建議考生在12月6日試場分配表公布後，上網查詢考試地點與試場平面圖，預先規劃考試當天的交通路線。（編輯：陳清芳）1111122