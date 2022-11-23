擴散條件差 高雄台南6測站空氣品質亮紅燈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北23日電）環保署表示，今天鋒面通過及東北季風增強，雲嘉南以南位於下風處，擴散條件差；上午6測站空氣品質達紅色警示等級，皆位於高雄、台南一帶，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網，今天鋒面通過及東北季風增強，中部以北位於迎風面，擴散條件佳；雲嘉南以南位於下風處，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積。

環保署表示，竹苗、宜蘭、花東及金門、澎湖空氣品質為「良好」等級；北部、中部及馬祖為「普通」等級；雲嘉南為「橘色提醒」等級，台南地區零星幾站達紅色警示等級；高屏為「紅色警示」等級。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

環保署指出，6處地區空氣品質達紅色警示等級，皆位於高雄、台南一帶，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。提醒台南、仁武、前金、左營、橋頭、高雄（湖內）地區所有族群應減少戶外活動（紅色警示），南部敏感族群應減少戶外劇烈活動（橘色提醒）。

環保署說，23日至26日東北季風再增強及華南雲雨區東移，降雨機率增加，空氣品質多為普通等級；27日至28日東北季風減弱，環境風場為偏東風至東南風，西半部地區位於背風側，污染物易累積。（編輯：張芷瑄）1111123