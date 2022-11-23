更多編輯台推薦新聞：
台北市12月起禁一次用塑膠飲料杯 循環杯新制明年上路
地方

台北市12月起禁一次用塑膠飲料杯 循環杯新制明年上路

土耳其藝術家偏鄉當志工 第4度來台在林邊留彩繪
文化

土耳其藝術家偏鄉當志工 第4度來台在林邊留彩繪

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

擴散條件差 高雄台南6測站空氣品質亮紅燈

2022/11/23 11:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北23日電）環保署表示，今天鋒面通過及東北季風增強，雲嘉南以南位於下風處，擴散條件差；上午6測站空氣品質達紅色警示等級，皆位於高雄、台南一帶，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網，今天鋒面通過及東北季風增強，中部以北位於迎風面，擴散條件佳；雲嘉南以南位於下風處，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積。

環保署表示，竹苗、宜蘭、花東及金門、澎湖空氣品質為「良好」等級；北部、中部及馬祖為「普通」等級；雲嘉南為「橘色提醒」等級，台南地區零星幾站達紅色警示等級；高屏為「紅色警示」等級。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

環保署指出，6處地區空氣品質達紅色警示等級，皆位於高雄、台南一帶，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。提醒台南、仁武、前金、左營、橋頭、高雄（湖內）地區所有族群應減少戶外活動（紅色警示），南部敏感族群應減少戶外劇烈活動（橘色提醒）。

環保署說，23日至26日東北季風再增強及華南雲雨區東移，降雨機率增加，空氣品質多為普通等級；27日至28日東北季風減弱，環境風場為偏東風至東南風，西半部地區位於背風側，污染物易累積。（編輯：張芷瑄）1111123

#環保署
#台南
#高雄
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族