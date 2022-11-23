樂齡旅遊產值每年千億元 觀光局打造「凰金」品牌

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（中央社記者余曉涵台北23日電）交通部觀光局表示，樂齡旅遊每年有新台幣千億元的產值，因此今年起打造「凰金」（Golden Year）品牌，要把樂齡旅遊品質提升，並開拓樂齡市場客源。

交通部觀光局今天舉行「打造樂齡旅遊新品牌 推動凰金觀光新未來」宣傳記者會暨成果發表會，觀光局副局長林信任表示，以觀光推廣來看，樂齡族旅遊去年就有400億元的產值，國旅當中有20%是樂齡旅遊。

國際上，林信任說，過去有15%的旅客是樂齡族，可帶來600億觀光產值，因此樂齡旅遊是有千億產值規模。

林信任說，觀光局今年打造凰金（Golden Year）為樂齡旅遊行銷品牌，要把樂齡旅遊品質提升，並把台灣最好的景點匡列進來，著重讓樂齡族愛的學習跟分享。

雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，樂齡旅遊產品跟一般觀光旅遊團的概念完全不同，刻板印象中認為應該要安排景點少一點，行程緩慢一點，但其實不然，應該是要規劃主題性旅遊，不只是純觀光或看景點，而是可以體會到什麼，在玩樂中可以有所收穫。

黃信川表示，樂齡旅遊有一個剛性需求就是廁所，因此軌道觀光來推樂齡旅遊是很好的方向。

觀光局表示，今年共設計規劃8條樂齡旅遊示範行程，主題包含生態、文化、樂活等3大主題，及結合國際魅力景區。

藝人陳淑芳也參與過凰金樂齡旅遊的藍皮解憂號，她說，搭火車漫遊是極佳的選擇，現在旅遊的心境也和以前年輕時完全不同，有更多新的學習體驗。（編輯：張芷瑄）1111123