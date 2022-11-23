機器人助復健 7歲腦麻兒跑跳自如還參加遶境

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北23日電）7歲腦麻兒小芯剛出生時僅920公克，2歲前更是天天排滿復健課程及針灸治療，到了5歲仍須助行器才能行走。在復健機器人訓練下，如今跑跳自如，還能參加遶境和演唱會。

台北醫學大學附設醫院打造多樣性下肢機器人復健中心，引進3種復健機器人，涵蓋各階段的步態訓練需求，為不同的病人提供適切的步態訓練，今天舉行記者會分享成果。

7歲女童小芯剛出生時才920公克，不到1歲就已接受6次腦部引流管手術，2歲前更是天天排滿復健課程及針灸治療，今天小芯蹦蹦跳跳進入記者會現場，引起熱烈掌聲。

小芯媽媽和爸爸分享，原本小芯連上廁所都需要人協助，現在走路上學、寫字自如，一開始只希望小芯有生活自理能力，透過手術及機器人復健將近2年時間，不但慢慢達成目標，已漸漸能跟上同班其他小朋友，看著小芯越來越進步，真的很欣慰。

台北醫學大學附設醫院院長邱仲峯致詞指出，傳統復健以手作或一些簡單設備協助病人康復，但現在不可同日而語，目前國際上最重要的復健中心都變成機器人中心，透過機器人帶動輔助訓練，並加上AI功能，可以預測需要怎樣強度跟長度的復健，這是復健醫學的大躍進。

29歲病友林姓男子也現身記者會，他回憶當初突然中風半身不遂，心想大概要躺個半年甚至一年，即使復健也要至少半年時間，但開始使用復健機器人後，進度比想像中快很多，上一週還躺在床上、這一週就已在練習爬樓梯，2個月後更進一步穿著機器人練跑，不到半年時間就回去上班。

北醫附設醫院副院長暨復健醫學部主任曾頌惠簡報指出，復健目的是希望幫助病患恢復功能，重新正常生活，其中最重要的是神經具有可塑性，能夠藉由高強度、高重複性且正確的、任務型導向的訓練，不斷改變與適應，來使損傷的神經恢復失去的功能，復健機器人可以提供及早介入、強度高又精準的治療。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

據統計，使用機器人復健的族群以腦血管相關疾病為最大宗（81%），其次為脊髓損傷（14%）與其他如腦性麻痺孩童等（5%）。

曾頌惠會後接受媒體聯訪時表示，任何科技都要付出代價，目前機器人復健尚無健保給付，自費每次約新台幣4000到6000元左右，如果做出有效率的復健成績，相信政府會看到，若要促進病患能恢復很好功能，單靠個人或醫院很困難，需要政府大力支持。（編輯：陳政偉）1111123