補貼遭質疑撒幣 許銘春：9月基本工資審議就提出

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（中央社記者張雄風台北23日電）勞動部今天通過基本工資補貼方案，總經費逾新台幣13億元，遭質疑是選舉前撒幣。勞動部長許銘春強調，補貼想法在9月審查基本工資時就提出，是本來就要做的事，會持續協助受疫情影響的產業。

勞動部今天審查、通過經濟部所提「112年受疫情影響基本工資補貼方案」，按事業單位以基本工資僱用員工人數按月補貼，預估所需總經費約13億4766萬元，約可補貼全職員工18萬餘人、部分工時員工6萬餘人。

勞動部長許銘春今天出席「2022國家人才發展獎頒獎典禮」。會前媒體聯訪時提問，選在選舉前公布基本工資補貼方案，外界質疑有「大撒幣」的嫌疑。

許銘春表示，補貼方案其實在今年9月於基本工資審議時，勞資雙方就認為，針對受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響衝擊比較大的產業，政府應該要提供相關的配套措施。

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許銘春說，行政院在核定基本工資調升案的同時也指示，勞動部跟經濟部要共同研擬補貼作業、然後能夠盡快公布；由於基本工資明年1月1日就調升，經濟部後續還有作業要點發布及規劃申請等，因此今天以臨時會的方式審查；她強調，這是政府本來就應該做的事情，勞動部也會持續來協助受疫情影響的產業。

另外，勞動部包含「充電再出發訓練計畫」「安心就業計畫」「安心即時上工計畫」等勞工補助，預計將在明年6月底到期。許銘春表示，由於相關補貼方案是依循「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，期間到明年6月，後續會觀察，如果產業還是還是有受影響的，也不排除會繼續來協助，都會滾動檢討。（編輯：陳政偉）1111123