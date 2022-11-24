國外飯店換新裝迎耶誕 貓咪出任務添溫馨

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）隨著愈來愈多國家解封，餐飲業、旅遊業旅客也回流，巴黎及倫敦2家飯店在換裝迎耶誕節時，都請貓咪出任務，增添飯店溫馨氣息。

同隸屬於歐特家飯店集團的2家飯店，最近不但請設計師或藝術家為飯店換上耶誕節的應景裝飾，推出節慶住宿專案及餐飲服務，還分別請來駐館的貓管家或常駐的貓貴賓為節慶活動的名譽主持人，陪大家過節，讓飯店的氣氛更添溫馨。

歐特家飯店集團日前發布新聞稿，介紹位在巴黎的勒布里斯托飯店（Le Bristol Paris）請來法國設計團隊以節日夢境為節慶布置主調，以環保蠟燭和LED燈點亮耶誕燈飾，也請來飯店常駐貓管家蘇格拉底（Socrate）陪大家過節。

勒布里斯托飯店今年耶誕節整體裝飾從飯店外的耶誕樹開始，沿著兩旁松林一路進到飯店，由環保蠟燭或LED燈串點亮節慶氣氛，接待大廳由500個水晶吊墜組成瀑布般的晶瑩燈飾照亮，透過中央鏡面反射，彷彿映照出如耶誕燈飾的魔幻光亮。

貓管家蘇格拉底不但會在大廳不時出沒，手作的貓咪蘇格拉底塑像，像是分身般藏在大廳不同角落，有如耶誕精靈和賓客不期而遇。

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位於倫敦的蘭斯伯瑞莊園（The Lanesborough）今年的耶誕節布置，以「幸運之星」為題展示白雪的浪漫、節慶的閃耀光輝，飯店也與精品商場合作私人購物顧問服務，住客可一邊啜飲飯店提供的香檳，一邊挑選贈送親友的禮品。

蘭斯伯瑞莊園今年的耶誕節布置有層疊錯落且有亮光裝飾的大型雪花，像是光幕般在大門迎接，延伸至接待大廳如雪花飄落，用雷射切割如剪紙般的耶誕樹，和周邊錯落鏤空雕刻的雪花因光源在室內映出美麗倒影，來到飯店可看到常駐飯店的貓貴客Lilibet，不時為夢幻般的光源而停下腳步，成為飯店的可愛畫面。（編輯：張芷瑄）1111124