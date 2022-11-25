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高中英聽二試12/10登場 續開放確診輕症者可應試

2022/11/25 15:49
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（中央社記者陳至中台北25日電）112學年度高中英語聽力測驗第2次考試預計12月10日登場，有3.7萬餘人報考。大考中心今天指出，比照第1次考試開放確診COVID-19輕症、無症狀考生應試。

大考中心副主任黃璀娟今天下午透過線上記者會，說明高中英聽考試COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）防疫措施，大致和10月22日已舉辦完畢的第1次考試相同。

唯一有變化的是配合中央流行疫情指揮中心最新措施，確診者同住親友的居家隔離取消，改採「0+7自主防疫」，因此英聽二試也不再設置居家隔離考分區。確診（輕症、無症狀）和快篩陽性個案考生，則維持安排到居家照護考分區，與一般學生區隔。

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黃璀娟提醒，確診考生務必上網自主填報。如果是考試當天（12月10日）上午8時後才確診或快篩陽性，則要聯繫原來安排的考分區試務人員，將安排到備用防疫試場。

確診考生須上傳的資料包括COVID-19數位證明、健保快易通截圖或簽有全名、日期、時間的快篩陽試劑照片等。填報當下如果還沒拿到證明文件，可先以切結書替代。考生若未主動填報或填報不實，最重將取消考試資格，且無補救措施。相關資訊可參考大考中心網站。（編輯：陳政偉）1111125

#黃璀娟
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