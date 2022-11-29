肉攤溫控設備補助調升促革新 已逾300攤申請

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）農委會今年5月間修訂傳統畜禽肉攤溫控設備補助內容，每攤補助上限從新台幣10萬元增至15萬元，引人關注。農委會今天說，是為了讓業者跨出革新的一步，今年已300、400攤申請改造。

為讓傳統產業革新設備、管理方式，農委會推出「111年傳統畜禽肉攤及運輸車輛溫控設備補助作業」，今年5月12日修訂內容，補貼上限提高，並取消自費比例，引發相關產業質疑冷藏設備價格不及補助上限，會否變成全額公款，由民眾買單。

農委會畜牧處副處長江文全接受中央社電話訪問時說明，之前示範階段，每一攤業者自費的配合款占1/3，實報實銷，補助上限10萬元；今年修訂後，取消自費規定，補助上限提高為15萬元。

農委會副主委黃金城說，提高補助上限是因為推動時發現，如果申請補助的攤位在傳統市場，一次有10幾攤申請補助，則電路設備必須重新布建，否則供電規模會出問題所致，所以相關支出也納入補助考量。

江文全補充，雖然冷藏櫃價格沒有到達補助上限的金額，但是實際上動工時包含攤位的檯面、電路設備等都要改造。

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他也說，傳統產業革新動力總是比較低，透過強化補助內容才能誘使業者願意改變現行作法，補助金額依舊是實報實銷；誘因增強後，今年迄今約有300、400個攤位申請使用溫控設備相關補助，已在動工中。

江文全補充，全台由經濟部主管的傳統市場肉攤、攤販等，合計3000攤以上；針對畜禽肉攤使用溫控設備，農委會相關預算編列5250萬元，將執行到113年。（編輯：陳政偉）1111129