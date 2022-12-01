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武陵農場櫻花季露營 5800多營位5分鐘完售

2022/12/1 12:01（12/1 12:51 更新）
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武陵農場美景如畫，1日上午開放2023年櫻花季露營區訂位，5800多個營位不到5分鐘完售。（武陵農場提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年12月1日
武陵農場美景如畫，1日上午開放2023年櫻花季露營區訂位，5800多個營位不到5分鐘完售。（武陵農場提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年12月1日
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（中央社記者趙麗妍台中1日電）武陵農場櫻花季訂房11月初開放預訂，不到1分鐘2500多間房秒殺；今天上午開放櫻花季露營區訂位，5800多個營位不到5分鐘完售。

位在台中市和平區的武陵農場，每年櫻花季農場內繽紛櫻花雨的美景，讓許多爭睹「櫻姿」的遊客不畏路途遙遠，也要上山賞櫻。武陵農場公告，明年櫻花季疏運管制時程預計自2月7日至2月28日止，共22天。

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武陵農場副場長胡發韜接受中央社記者採訪表示，明年2月露營區今天上午8時開放訂位，這次共有10台伺服器運作，5800多營位開放不到5分鐘完售，打破去年約30分鐘完售紀錄。

胡發韜指出，早上訂位向隅的露友，可以考慮櫻花季前2月7日前及3月初，仍是適宜享受露營樂趣的好時機，每年仍有少數已訂到露營位的朋友因為臨時旅遊計畫改變而退訂，農場會隨時將釋出營位公開在官網訂位系統，露友們可上網瀏覽預訂。（編輯：唐聲揚）1111201

#武陵農場
#胡發韜
胡發韜
武陵農場銀杏林化身黃金世界 最佳賞景期到20日 武陵農場櫻花季開放訂房 逾2500間房1分鐘完售
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