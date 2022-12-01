台東舊站特區概念設計 獲英國倫敦設計大獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣1日電）台東縣「UNICA舊站特區」概念設計在2022英國倫敦設計大獎「Landscape Design - International」類別中脫穎而出，為這獎項7組得獎作品中唯一奪得金獎的設計作品，台東縣獨特的城市形象再次受到國際矚目。

台東縣政府交通及觀觀光發展處發布新聞稿，「UNICA舊站特區」概念設計，繼今年7月奪得2022法國NOVUM DESIGN AWARD（NDA）「城市規劃與景觀設計」類別金獎的最高殊榮後，11月又在2022英國倫敦設計大獎「Landscape Design - International」類別奪獎。

交觀處表示，「UNICA舊站特區」概念設計在實用性、建築美學、環境永續等都獲得高度肯定，也處處可見別出心裁的巧思，入口處蝴蝶優雅舞動翅膀的意象映入眼簾，彷彿向每位縣民、來東遊客展開雙臂，傳遞在地蓬勃的生命力，更宣告此地以百年舊站與市區重點觀光文創場域為基礎，如破繭成蝶般的成為市中心最具代表性的城市亮點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

交觀處進一步說明，「UNICA舊站特區」概念設計也延續臺東百年舊火車站精神，留下車站、月台與部份鐵軌，將承載歷史的建築轉化、新譯，讓園區保留在地各個時代的城市記憶。

交觀處表示，近年來台東縣政府積極活化既有建物、進行場域再造，未來也會持續將台東舊站特區打造為友善、多元、共融的空間，不僅讓過去台東人北漂的起點成為未來全台民眾「東漂」的落腳處，也歡迎世界各地的旅人來到台東體驗南島原鄉多元深厚的文化及獨特的慢活日常。（編輯：黃世雅）1111201