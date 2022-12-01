20多歲男突語無倫次 流感釀腦炎加護病房救治中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北1日電）國內新增2例流感併發重症病例，及1例原先已通報的個案死亡。一名沒有慢性病的20多歲男性是新增重症個案之一，突然語無倫次，就醫發現感染流感，造成腦炎，加護病房救治中。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥今天下午接受媒體聯訪時表示，新增2名重症個案皆為男性，年齡介於10多歲至20多歲。

10多歲國小男童，有腦性麻痺病史，10月20日接種本季流感疫苗，11月16日晚間陸續出現食慾不振、痰多、發燒等症狀，家人給予常備退燒藥服用，清晨再度發燒且症狀未緩解。

男童被送至醫院急診，X光檢查有肺炎現象，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陰性、流感快篩陽性，11月17日給予流感抗病毒藥物，一般病房觀察，但症狀沒有明顯改善，11月22日起出現呼吸喘、血壓低，轉加護病房，所幸經過積極救治病況穩定，仍在加護病房照護中，病毒基因定序為H3N2。

莊人祥說，20多歲重症個案無慢性病，未接種過本季流感疫苗，11月19日突然意識不清、語無倫次，由家人送往急診，但進行COVID-19、流感及登革熱快篩皆為陰性，懷疑日本腦炎，11月21日轉加護病房，直到11月25日流感快篩轉為陽性，給予抗病毒藥物，目前症狀已改善，仍在加護病房。

至於新增的死亡個案，莊人祥說，個案是原先已通報的重症病例，為一名80多歲女性，有糖尿病、心血管疾病等病史，未接種本季流感疫苗，11月19日死亡。

根據疾管署統計，今年已有11例流感併發重症確定病例，病毒基因定序10例為H3N2、1例是H1N1，其中10人未接種本流感季疫苗，重症個案中3人過世。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今年的重症年齡層多為65歲以上長者，年齡最小者僅2歲，值得注意的是，今年學齡前幼兒接種率比去年同期低。莊人祥說，截至目前為止，國內流感疫苗已接種590萬劑以上，大約只剩50萬劑可提供民眾接種，呼籲符合資格的公費對象把握機會接種。

疾管署防疫醫師李彥儀透過直播提醒，家中若有長者與學齡前幼童，由於此類族群感染流感較容易併發重症，藉此呼籲應儘早接種流感疫苗，以及早獲得保護力。流感與一般感冒差別是，流感會高燒3至4天，病程約1至2週；一般感冒少發燒，僅體溫些微升高，病程約2至5天時間。（編輯：管中維）1111201