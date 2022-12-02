擴散條件佳 全台空氣品質連3天普通或良好
2022/12/2 17:43
（中央社記者楊淑閔台北2日電）環保署預測，今天受東北季風影響，雲嘉南以北迎風，擴散條件佳，全台空氣品質為良好或普通等級，沒有亮橘燈；接下來2天週末假日，全台空氣品質也是良好或普通等級。
行政院環境保護署發布，今天受東北季風影響，雲嘉南以北位於迎風面，擴散條件佳；高屏空品區位在下風處，污染物稍易累積；下午4時監測結果顯示，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為良好等級；雲嘉南、高屏空品區為普通等級。
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3日部分，環保署指出，環境風場轉為東北東風至偏東風，中部以北位於迎風面，擴散條件良好；雲嘉南以南空品區位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為良好等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為普通等級。
4日東北季風增強，中部以北位於迎風面，擴散條件良好；雲嘉南以南空品區位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、中部、宜蘭、花東空品區為良好等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為普通等級。（編輯：管中維）1111202
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