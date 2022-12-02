Maker Party邀親子動手做 達克比助陣

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由親子天下主辦的親子創客體驗嘉年華2022 Maker Party開幕，中研院院士陳建仁（右2）2日在「小孩創造大賞」詢問得獎團隊的創作理念，並在活動致詞時表示，他接觸過很多改變世界的行動者，之中不乏有小孩。（親子天下提供）中央社記者王寶兒傳真 111年12月2日

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（中央社記者王寶兒台北2日電）以強調動手做的「創客」（Maker）精神為主軸，親子創客體驗嘉年華2022 Maker Party今天開幕，並結合今年金漫獎得獎作品、文創IP「達克比」，讓活動現場更添趣味。

Maker Party由親子天下主辦，今年以「達克比末日大作戰」為主題，今天上午開幕，共推出6個AR互動展區和上千個創客攤位，邀請親子家庭一起動手做，落實永續行動。親子天下透過新聞稿表示，3天活動預計將湧入3萬人次共襄盛舉。

中研院院士陳建仁、文化部長李永得、台北市教育局局長曾燦金、主持人吳鳳、部落客林叨囝仔、親職作家小熊媽等人今天也出席開幕式。

陳建仁致詞表示，他接觸過很多改變世界的行動者，之中不乏有小孩，而要能改變世界，除了要有專注的思考力，也一定要動手做，他鼓勵每個孩子都能成為改變世界的實踐者。

Maker Party今年結合改編自科普作家胡妙芬「達克比辦案」漫畫的IP達克比。李永得表示，在台灣成功發展 IP有很多挑戰，但一旦成功，可以發揮的能量很大，且是重要產業鏈，就兒童IP而言，對孩童的價值觀形塑、教育方式貢獻非常大，文化部一定會全力支持。

今年Maker Party邁入第8屆，呼應聯合國「2030永續發展目標（SDGs）」，親子天下攜手台灣科教館和數感實驗室，以「SDGs永續發展」為主軸，期盼將整棟科教館打造成立體創客遊樂場。

親子天下創辦人何琦瑜表示，2022 Maker Party持續秉持創客教育價值，今年更響應SDGs永續精神，打造更跨域和有行動力的體驗空間，期待讓所有參與盛會的親子和教育工作者，都能感受動手做的學習體驗，並從日常生活中展開落實SDGs的永續行動。

2022年親子天下Maker Party活動資訊即日起於台北士林科教館展出至4日。（編輯：張芷瑄）1111202