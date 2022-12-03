擴散條件佳 全台空氣品質連3天普通或良好

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）環保署預測，今天環境風場為東北東風，雲嘉南以北迎風，擴散條件良好，全台空氣品質擴散影響區都是良好或普通等級。另外，4日（週日）及5日（週一）上班日，也是良好或普通等級。

環保署指出，今天環境風場為東北東風，雲嘉南以北位於迎風面，擴散條件良好；高屏空品區位於下風處，污染物稍易累積；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為良好等級；高屏空品區為普通等級，僅高屏零星地區短時間可能達橘色提醒等級。

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4日部分，環保署說，東北季風增強，中部以北位於迎風面，擴散條件良好；雲嘉南以南空品區位於下風處，污染物稍易累積。北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區為良好等級；雲嘉南、高屏空品區為普通等級。

5日上班日部分，持續受東北季風影響，中部以北位於迎風面，擴散條件良好；雲嘉南以南空品區位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、中部、宜蘭、花東空品區為良好等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為普通等級。（編輯：陳政偉）1111203