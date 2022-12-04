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未來一週東北季風增強探17度 北部東半部有雨
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吳德榮：一週兩波東北季風 北台灣偏濕涼

2022/12/4 08:26（12/4 09:10 更新）
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氣象專家吳德榮表示，這週受兩波東北季風影響，北部、東半部易降雨。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮表示，這週受兩波東北季風影響，北部、東半部易降雨。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北4日電）氣象專家吳德榮今天表示，這週兩波東北季風影響，北部、東半部易降雨；今天第一波東北季風南下，明後天受影響，北台灣濕涼微冷；7、8日減弱；9、10日另一波再增強，北台灣再轉濕涼。

根據中央氣象局網站，本島今天清晨最低溫為花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭攝氏17度。東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，白天高溫約20至23度，中部、東部及東南部高溫約25至28度，南部地區仍可達30、31度，溫暖微熱，但中南部日夜溫差較大，早出晚歸請留意增減衣物。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，這週有兩波東北季風接連南下，強度皆比上波稍弱，但兩波之間空檔不明顯，使得整週都是北部、東半部易降雨，中南部晴朗，而北台灣則呈現濕涼多雨，感覺很不舒適的天氣。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，今天東北季風開始南下，北台灣雲量漸增，北部、東北部轉有局部短暫雨，氣溫漸降；中南部晴時多雲，白天舒適微熱、早晚涼；明日、6日東北季風增強、氣溫降，北部、東半部有局部雨，北台灣轉濕涼微冷，中南部晴時多雲，白天舒適、早晚涼。

吳德榮提到，7、8日東北季風稍減弱，氣溫略升，但降雨型態未變；9、10日另一波東北季風再增強、氣溫降，仍是北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲的天氣，北台灣濕涼，中南部白天舒適、早晚涼。（編輯：謝雅竹）1111204

#吳德榮
#北台灣
#中央氣象局
吳德榮
氣溫明顯回升 4日起東北季風南下溫度降 白天氣溫略回升 吳德榮：下週2波東北季風接連報到
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