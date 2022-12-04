鶯歌藝術季12/17起登場 旺福等8團歌手接力嗨唱

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「鶯歌藝術季」將自17日至25日登場，今年首次在鶯歌陶瓷博物館大廳辦演唱會，旺福樂團（圖）等歌手將接連開唱。（鶯歌陶瓷博物館提供）中央社記者高華謙傳真 111年12月4日

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（中央社記者高華謙新北4日電）「鶯歌藝術季」將自17日至25日登場，今年首次在鶯歌陶瓷博物館大廳辦演唱會，包括旺福樂團與曾獲金曲獎的組合「尋人啟事」等8團歌手連續2週末嗨唱鶯歌，還可看到光影秀。

鶯歌陶瓷博物館發布新聞稿，館長張啟文表示，邁入第3年的鶯歌藝術季結合流行文化、音樂表演與藝術設計，今年以「來唱鶯歌」為主題，活動包括來「唱」鶯歌、聆「聽」漫遊、匯「聚」之門與微笑音「樂」市集共4大系列活動。

張啟文說，「來唱鶯歌」首次在陶博館大廳舉辦演唱會，17日邀旺福、鄭宜農、吉那罐子與溫蒂漫步樂團，24日有Swing Taiwan、仕女聲、Haezee黃瑋昕及獲金曲獎「最佳演唱組合」肯定的台灣阿卡貝拉無伴奏人聲樂團「尋人啟事」開唱。

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張啟文表示，「匯聚之門」由台北世大運開閉幕式燈光設計老師車克謙、台北聽障奧運會開閉幕式影像設計老師徐逸君與法國巴黎師範音樂院作曲家馮雁敏共同創作光影牆，透過燦爛光芒加上沈浸式音樂元素，將陶博館外牆變成絢爛光影牆，述說鶯歌從200年前製陶到未來新北市美術館誕生的文化脈絡。

新北市政府文化局長龔雅雯表示，今年的鶯歌藝術季結合流行音樂表演、光影藝術、漫遊三鶯藝文景點、實境遊戲與工藝美食市集等；另外，新北市美術館將在鶯歌落成，未來將攜手陶瓷博物館成為三鶯美學廊帶的藝術雙核心。（編輯：張銘坤）1111204