農曆春節將至 蘇貞昌籲旅外民眾返台踴躍施打疫苗

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行政院長蘇貞昌（後中）5日上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放後現況以及疫苗施打情況等議題進行討論。（行政院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年12月5日

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（中央社記者陳俊華台北5日電）行政院長蘇貞昌今天說，農曆春節將至，在世界各地或在中國經商生活的民眾都將陸續返台，請指揮中心加強宣導，呼籲旅外民眾可在返台期間踴躍施打各種疫苗，以具備充足的保護力。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放後現況以及疫苗施打情況等議題進行討論。

蘇貞昌表示，1日起取消戶外全程佩戴口罩措施後，路上的行人逐漸摘下口罩，也會視人群聚集情形自主戴回口罩，顯見民眾在這次疫情期間，已養成自主防疫的觀念，請指揮中心持續加強宣導衛生教育，一起維護台灣防疫成果。

蘇貞昌指出，國內疫苗品牌眾多且數量充足，農曆春節將至，在世界各地或在中國經商生活的民眾都將陸續返台，請指揮中心加強宣導，呼籲旅外民眾可在返台期間踴躍施打各種疫苗，旅居在外時能夠具備充足的保護力。

指揮中心表示，國內疫情全國新增病例數持續下降，中重症數指標呈下降趨勢，然而鄰近的中國疫情上升31%，周邊部分國家也有緩升狀況，隨邊境開放、入境數增加，將持續密切監測國內變異株檢出情形及後續疫情趨勢。

指揮中心指出，最近一週入境人數為12萬1294人次，較前一週增加6.4%，出境人數為10萬4862人次，較前一週增加2.9%。

針對疫苗接種狀況，指揮中心報告表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為94%，第2劑為88.7%，第3劑為74.3%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為94.4%，第4劑施打率則為17.8%，累積施打已超過6434萬人次。（編輯：翟思嘉）1111205