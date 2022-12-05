原會民獎勵體育傑出人才 總獎金860萬元

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（中央社記者張雄風台北5日電）原民會今天頒獎鼓勵原住民族體育傑出人才，原民會表示，今年體育傑出類獎勵件數共385件，核發獎勵金達新台幣860萬元，期望原住民體育選手持續在台灣、世界體壇上發光發熱。

原住民族委員會發布新聞稿表示，為獎勵不同領域的優秀原住民族人才，每年辦理「原住民專門人才獎勵」頒獎典禮，今天舉辦「111年度原住民族專門人才體育傑出類頒獎典禮」，由原民會主委夷將．拔路兒 Icyang．Parod頒獎。

原民會指出，今年體育傑出類獎勵件數共385件，核發獎勵金達860萬元，相較於去年度的258件及獎勵金590萬餘元，不論是獎勵件數或獎勵金核發總額都有將近1.5倍的成長。

原民會列舉幾名今年表現優異的原住民選手。國際賽部分，黃瑞棋參加110年亞洲角力錦標賽希羅式63公斤級，獲得第3名；楊尉廷參加2019世界大學運動會田徑男子組跨欄，獲得第6名。

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在國內賽全國運動會部分，張博雅、劉立琳參加110年田徑女子組4乘100公尺接力，張家源參加110年武術男子組散手75公斤級等，都獲得第一名的好成績；全國身心障礙運動會，郭亞聖參加109年田徑肢障男子組F54鐵餅項目，也是獲得第一名。

夷將．拔路兒Icyang．Parod表示，今天的頒獎典禮是分享獲獎人榮耀的時刻，另外，也安排論壇，透過深度交流、心得分享及經驗傳承，希望激勵更多青年族人學子，效法堅持不放棄的精神，持續勇敢朝更高、更強的目標奮力邁進，持續在台灣、世界體壇上發光發熱。（ 編輯：管中維）1111205