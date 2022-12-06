水環境巡守隊20週年 環署盼帶動當地做環保

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（中央社記者張雄風台北6日電）環保署今天舉辦水環境巡守隊20週年頒獎及成果展，環保署副署長蔡鴻德表示，每條河都有自己的故事，巡守隊最初是協助污染通報，現在各地方已發展出自己的特色，希望帶動當地居民做環保。

行政院環境保護署今天舉辦「水環境巡守20週年聯合頒獎典禮暨成果展」。

根據環保署資料，從民國91年成立僅25支巡守隊，至今全國達486隊、隊員總計1萬4252人，遍布全國48個流域、162條河川圳路，規模涵蓋618條路線、206個照顧區，累計巡守河川圳路總長約1431公里、維護約5870平方公里濕地、生態園區、港區及沙灘等。

環保署副署長蔡鴻德今天接受媒體聯訪時表示，巡守隊扮演非常重要的角色，是第一線的環保人員看是否有污染、通報，看水質是否有變化；這幾年河川變乾淨，巡守隊的功能也開始轉變，發展地方的特色，每個河川都有自己的故事，會變成地方最主要的力量，帶動當地居民做環保。

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環保署表示，如110年獲選特優級的屏東縣萬年溪守望襄助環境巡守隊，參與萬年溪水岸環境營造計畫，積極培養種子教師，導覽萬年溪上游濕地；花蓮縣啟模里水環境巡守隊則認養秀姑巒溪玉水圳人工濕地，架設生態浮島，加強濕地整體生態營造。

環保署指出，今天活動綜合展現水環境巡守20週年系列成果，包含「水環境之美」攝影及短片獲獎作品、「有你尚水 溪望相伴」記錄巡守隊員守護初衷的專書及巡守成果展，希望透過成品分享及現場經驗談，可以吸引更多的民眾參與，帶領更多新血一同加入水環境守護的行列。（編輯：陳政偉）1111206