金安獎頒獎 向導護志工與老師、交警義交致敬

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年度道路安全「金安獎」頒獎典禮6日在新北市舉行，警政署警政委員詹永茂（左2）出席頒獎，向維護交通安全有功的績優交通警察、績優義交等人致敬。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年12月6日

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）交通部今天頒金安獎表揚271名優良汽車駕駛、導護老師、交通警察與行政單位。其中73歲的新竹市新竹國小導護志工魏江素禎擔任志工逾30年，把學生當成自己孫子女守護交通安全。

交通部主辦的金安獎今天在新北市政府頒獎，由交通部政務次長陳彥伯、教育部主任秘書廖興國、警政署警政委員詹永茂頒獎，向維護交通安全有功者致敬。

陳彥伯致詞表示，每年全國都將近有3000人在交通事故中死亡，是悲痛與沉重的打擊，行政院今年開始結合交通工程、執法、監理等合作，不過，死亡人數仍比去年多136人，希望從用路文化改變，透過「禮、讓、慢、請」的新文化，逐漸達到零死亡、零容忍的目標。

新北市長侯友宜也出席致意，他表示，高齡化與機車族是道路安全關心重點，要改變交通用路文化需從教育著手。

今年得獎人75歲以上者有8人，其中3人是80歲以上的長者。73歲魏江素禎擔任新竹國小志工逾30年，她在記者會表示，起初是因為每天送自己的小孩到校，後來擔任志工在車流龐大的校門守護孩子安全。一晃眼30年過去，孫女也剛好在今年畢業。

魏江素禎說，在物色其他導護志工時，也有的家長問「站一小時有多少錢」？讓她啞口無言，因為，志工沒有津貼但可以守護孩子的安全，甚至發現校園安全的蛛絲馬跡也可以通報，這是很有意義的事情。她完全把國小學童當成自己的孫子女愛護。

獲詹永茂頒發金安獎的苗栗縣民防總隊交通義勇警察大隊通霄中隊隊員林秀月，穿著帥氣的制服出席。她是當地第一批義交，職場退休後，仍投入義交長達30年。她說，看過太多交通事故，道路有人看著、有人照應才能降低傷害，她會莫忘初衷，持續守護家園道路安全直到70歲。

台南市新營區新民國小老師黃惠筠獲頒導護老師金安獎，她說，大學時發生重大車禍，導致右手下肢失去功能，但仍樂觀開朗面對衝擊，也種下教育交通安全的使命，希望透過自身的經歷，讓學生了解如何避免發生車禍。她說，馬路如虎口，用路人千萬不要心存僥倖。

新營汽車客運陳禹熙今年36歲，獲得優良汽車駕駛金安獎，是今年最年輕的得獎者。他說，退伍後，因熱愛大型車成為貨車駕駛員，後來轉換跑道成為客車司機，可以協助身心障礙者、協助語言不通的外籍旅客，讓世界更溫暖。將旅客安全送達目的地，就是最大的成就。

從行政警察轉換跑道的交通警察隊員江敦霖表示，80%的車禍都可避免，他自己做道具宣導交通安全觀念，讓更多民眾了解交安細節；在值勤中，他曾經搶救休克的民眾挽回寶貴生命。他說，熱愛擔任交通警察，守護大家的安全是他的責任。（編輯：李錫璋）1111206

111年度金安獎6日在新北市舉行頒獎典禮，交通部次長陳彥伯（左2）出席與會，並頒發獎座給新北市政府道安團隊等績優行政單位。右2為新北市交通局副局長金肇安。中央社記者黃旭昇新北攝 111年12月6日

苗栗縣民防總隊交通義勇警察大隊通霄中隊員林秀月6日在新北市獲頒111年度金安獎，投入義交長達30年的她表示，將持續守護家鄉道路安全。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年12月6日

交通部111年度金安獎6日在新北市舉行頒獎典禮，新北市交通局長鍾鳴時（後左4）與獲獎代表等人一起開心合影留念。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年12月6日