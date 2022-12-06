農曆年報復性出國 越南年輕人最愛韓台星泰

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越南旅遊業者指出，2023年農曆年出國旅遊的需求強勁，年輕人最愛前往韓國、台灣、新加坡、泰國旅遊。圖為越南年輕人穿著韓服拍照。中央社記者陳家倫河內攝 111年12月6日

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（中央社記者陳家倫河內6日專電）越南即將迎接開放國境後的第一個農曆年，旅遊業者指出，2023年農曆年出國旅遊的需求正在成長，年輕人喜歡去的國家包括韓國、台灣、新加坡、泰國。

越南青年報（Tuoi Tre）報導，旅遊業者陳氏寶秋（Tran Thi Bao Thu）表示，她們公司從今年第2季開始就著手規劃一系列的2023年農曆年出遊行程。

報導表示，越南年輕人最愛前往韓國、台灣、新加坡、泰國旅遊；至於越南國內的旅遊目的地，年輕人則最喜歡去富國島（Phu Quoc）、峴港、順化、河江省（Ha Giang）、昆島（Con Dao）。

陳氏寶秋認為，今年農曆年出遊的業績將較去年成長30%至35%。

另一方面，耶誕節與國曆新年假期前往歐洲旅遊的需求也很強勁。

旅行社Saigontourist副總經理陳國寶（Tran Quoc Bao）表示，消費者可以先訂購享受早鳥優惠，他們公司就收到約1.2萬筆訂單，預計耶誕節與國曆新年假期大約可以服務超過2萬名客人。

越南旅遊業者均表示，機票變貴且燃油價格飆升，今年出國旅遊的價格與去年相較將大幅成長。儘管如此，同行之間對於業績大爆發還是信心滿滿。

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旅遊公司TSTtourist媒體行銷經理阮明敏（Nguyen Minh Man）觀察，70%的消費者偏好在農曆年假期的前4天出遊，與此同時，趕在農曆年前出遊的旅客也在增加中。此外，大約有2成的旅客希望出國跨年。

越南自今年3月15日起重新開放國境，旅客入境免隔離，也不用再出示COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陰性篩檢證明。自今年10月20日以來，越南每天通報的新增確診病例均在千人以下。（編輯：黃自強）1111206